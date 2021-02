Stalker 65enne lascia due Jolly come avvertimento e aggredisce il nuovo compagno della ex

E' finito l'incubo di una donna dopo che la polizia di Stato è arrestato il suo ex, un 65enne, che la stava stalkerando da anni. I loro sei anni di convivenza erano stati caratterizzati dalla forte e crescente gelosia dell'uomo nei confronti della compagna di nazionalità ucraina. Gli episodi di violenza e le minacce non avevano trovato tregua neanche dopo la loro separazione, avvenuta nel 2018.

La tregua durata poco

Anzi, da allora i comportamenti violenti e le minacce del 65enne romano sono diventati sempre più frequenti ed insostenibili da parte della donna che, preoccupata soprattutto per l'incolumità della propria figlia minore, ha denunciato il suo ex-compagno.

Dopo circa un anno di apparente tranquillità e dopo un periodo di avvicinamento amicale tra i due, la donna aveva poi deciso di ritirare la denuncia contro il suo ex che sembrava aver ormai desistito dai propri intenti violenti e minacciosi. Ma la pace è stata solo apparente e di breve durata.

L'aggressione contro il nuovo compagno della ex

L'ennesima vicenda di violenza è iniziata lo scorso novembre, quando l'uomo ha scoperto che l'ex compagna stava frequentando un'altra persona. Il 65enne, non accettando la possibile relazione tra i due, si è messo sulle loro tracce seguendoli e pedinandoli anche in momenti separati. In un'occasione, ha lasciato anche 2 carte da gioco, raffiguranti il 'Jolly', nella cassetta della posta dell'uomo. Un avvertimento secondo le forze dell'ordine.

L'escalation di violenza ha infatti visto il suo apice quando il 65enne, appostato sotto casa della sua ex, ha notato il rivale parcheggiare la sua auto e scendere per raggiungere l'abitazione della donna. A questo punto, afferrata una spranga metallica, ha cominciato ad inveire minacciosamente ed inseguire il malcapitato, che nella fuga è riuscito ad avvisare la compagna, affinché trovasse un riparo e chiamare aiuto.

L'arresto dello stalker

Sul posto si sono così fiondati i poliziotti del commissariato Spinaceto. L'aggressore però, all'arrivo degli agenti si era già allontanato, con la donna comunque invitata a presentare denuncia.

È stato proprio il giorno successivo, all'uscita dagli uffici di polizia, che sono scattate le manette per il 65enne. L'ex accecato dalla gelosia, era infatti appostato proprio fuori del commissariato, per minacciare ancora la donna. Bloccato dai poliziotti è stato accompagnato all'interno.

Nella sua auto c'era ancora il mazzo di carte francesi prive dei due 'Jolly' precedentemente recapitati a casa dell'altro. Al termine degli accertamenti, lo stalker è stato arrestato e condotto nel carcere Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.