Ubriaco abbraccia automobilista e gli stacca il lobo dell'orecchio con un morso

Un'autentica follia nel cuore di Roma dove in piena notte un ubriaco ha prima fermato un automobilista e poi, dopo averlo abbracciato, gli ha staccato a morsi il lobo dell'orecchio.

Siamo in via del Plebiscito e da pochi minuti è scoccata l'una. Un giovane messicano appena uscito da un locale, inizia a creare scompiglio tra le auto in transito. Ubriaco e caracollante, urta le vetture, inveisce. Le auto rallentano e ad una in particolare va peggio delle altre.

Sì, perché il 20enne nordamericano, alterato dai fumi dell'alcol, colpisce con un pugno il mezzo in transito. Il conducente scende così dall'auto per chiedergli spiegazioni, trovando nell'ubriaco la disponibilità a chiedere scusa, fino ad arrivare ad un abbraccio rappacificatore.

In realtà si è trattato di una finta, perché dietro l'abbraccio si celava l'inganno. Il messicano ha infatti avvicinato con la bocca il lobo del 19enne automobilista e a morsi gliel'ha parzialmente staccato. Per la vittima necessario il ricorso alle cure mediche all'ospedale Santo Spirito.

Al 20enne messicano invece ci ha pensato una pattuglia dei carabinieri del vicino comando di Piazza Venezia, in quel momento transito e subito intervenuta bloccando l'aggressore.