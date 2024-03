Il murale di De Falchi vandalizzato con scritte laziali. La Nord prende le distanze

Nel quartiere Torre Maura, nei giorni scorsi, è stato vandalizzato lo storico murales dedicato al giovane tifoso della Roma, Antonio De Falchi, morto il 4 giugno del 1989. Il dipinto è stato imbrattato con alcune sigle (SSL) che hanno fatto a tutti pensare si trattasse di un'azione dei tifosi della Lazio.

A prendere le distanze dal gesto però ci hanno pensato gli ultras della nord che tramite il profilo ufficiale Voce della Nord hanno spiegato:

"Qualche balordo ha sfregiato il murales dedicato ad Antonio De Falchi con sigle che facevano riferimento a noi Laziali. Il rispetto per i morti è ciò che ci ha sempre contraddistinto, questi gesti infami non appartengono ai Laziali e, per questo motivo, abbiamo provveduto a ripristinare il disegno che ricorda un ragazzo che ha pagato a caro prezzo la sua fede calcistica. Questi gesti non li abbiamo mai tollerati e mai li tollereremo, chi pensa di infangare i nostri principi ci troverà pronti a difenderli con ogni mezzo. Rispetto per Antonio De Falchi e per tutti coloro che hanno perso la vita seguendo la loro passione".

L'opera è stata prontamente ripristinata dall'artista che l'aveva realizzata tempo fa.