Pontina, abbandona l'auto dopo incidente: nascondeva 15mila euro di sigarette

Prima l'incidente e poi la fuga. E' successo nel pomeriggio di domenica ad Ardea, in via Nazzareno Strampelli poco dopo la rampa di via Pontina. Tutto è iniziato quando all'arrivo della polizia locale, uno dei due conducenti coinvolti nel sinistro, senza rilasciare alla controparte alcun documento o dichiarazione, è fuggito.

E mentre l'uomo è riuscito a scappare, gli agenti hanno perquisito la sua auto ormai abbandonata.. Da un attento controllo i Caschi Bianchi hanno scoperto, all'interno dei sacchi, diverse confezioni di sigarette, sigari e tabacco oltre ad altro materiale della stessa tipologia.

L'auto, inoltre, era priva di copertura assicurativa. Gli uomini coordinati dal Comandate Sergio Ierace hanno proceduto al sequestro dell'ingente materiale oltre al veicolo lasciato sul posto dall'uomo fuggito: "Le indagini sono in corso ed andranno in tutte le direzioni, non si esclude che le sigarette rinvenute siano oggetto di contrabbando, così come potrebbe essere anche il bottino del furto in una tabaccheria. Le tracce lasciate dal fuggitivo sono ora al vaglio ma vi sono diversi elementi che ci fanno pensare ad un traffico non isolato presente sul territorio. Nei prossimi giorni verranno ascoltate negli uffici di via Laurentina alcune persone a vario titolo coinvolte nella vicenda", ha spiegato Ierace.



Il quantitativo di sigarette, sigari e tabacchi avrebbe prodotto sul mercato un profitto di oltre 15.000 euro. Il sequestro con tutte le attività espletate dalla Polizia Locale di Ardea sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Velletri.