Sputi e minacce contro gli automobilisti fermi al semaforo di viale Castrense

Tre segnalazioni alla polizia: "C'è un uomo che minaccia gli automobilisti a San Giovanni". Siamo in viale Castrense, poco prima del semaforo che collega la tangenziale est a via Nola, sotto alle mura Aureliane, a due passi dalla basilica di San Giovanni in Laterano. L'allarme lo scorso sabato 9 settembre, quando tre diversi passanti hanno chiamato il 112 indicando la presenza di una persona pericolosa che, dal marciapiede in direzione Centro, avvicinava le auto ferme all'impianto semaforico. Una volta sul posto gli agenti non hanno però trovato riscontro nella segnalazione, con l'esagitato allontanatosi prima dell'arrivo delle volanti.

L'uomo non è passato inosservato agli occhi delle telecamere degli smartphone dei passanti, che hanno girato un video - postato poi dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas - che riprende le gesta dell'uomo. Un filmato esplicito dove si vede (e si sente) una persona, maglia rossa e pantaloncini, insultare una donna ferma in auto al semaforo in viale Castrense. Prima gli sputi, poi gli insulti, mimati dal gesto di tagliare la gola alla passante. La passeggera che riprende l'uomo minaccia di chiamare la polizia. Da qui la reazione dello stesso che prende un grossa pietra dal marciapiede e la alza sopra la propria testa, quasi a volerla lanciare contro la vettura. Le immagini poi si interrompono.

"ATTENZIONE. Roma San Giovanni - si legge sul post reso pubblico da WTF -. Da circa una settimana c'è questo tizio completamente fuori di testa che si offre di pulirti i vetri e se rifiuti ti tira i sassi contro la macchina. Questa persona ha problemi seri e dovrebbe essere presa in carico dai servizi sociali, invece è abbandonata creando pericoli a se stesso e agli altri".