Ladro in pizzeria si scaglia contro i militari, fermato con lo spray al peperoncino

Il 30enne è stato prima portato in ospedale e poi arrestato

Un ladro violento che dopo aver minacciato il gestore di una pizzeria che voleva derubare si è scagliato contro i carabinieri venendo poi fermato con lo spray al peperoncino. Sono stati i militari dell'Arma di Ostia ad intervenire lunedì sera in un locale commerciale di via Cristoforo Colombo a Casal Palocco dove, un 30enne romano, con precedenti, ha tentato di trafugare alcuni prodotti, minacciando verbalmente il pizzaiolo gestore del locale.

I militari, prontamente intervenuti a seguito di una richiesta d'intervento, hanno trovato il soggetto ancora nell'esercizio commerciale; l'uomo, alla vista dei militari, non ha esitato ad ingaggiare una violenta colluttazione nel tentativo di fuggire. Il malfattore è stato, comunque, bloccato dai Carabinieri che si sono visti costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione per abbassare il livello di estrema aggressività del soggetto.

L'uomo è stato trasportato precauzionalmente presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia ed è stato dimesso senza prognosi. E' stato quindi arrestato e portato presso il Tribunale di Roma, per l'udienza di convalida. Dovrà rispondere delle accuse di rapina, resistenza e lesioni personali.