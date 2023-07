Paura sul bus, pensionata spruzza spray urticante per sedare lite a bordo

Un autobus bloccato con diversi passeggeri irritati da spray urticante. Momenti di tensione sabato pomeriggio a Roma, in via Cassia. A bordo del mezzo è scoppiata una discussione animata tra alcuni turisti quando una pensionata ha cercato prima di calmare gli animi e poi, vedendo che la situazione non si placava, ha spruzzato dello spray urticante all'indirizzo delle persone coinvolte.

L'autista dell'autobus ha dovuto interrompere la corsa e dare l'allarme. I carabinieri sono dovuti intervenire insieme a un'ambulanza del 118. Alcuni turisti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Villa San Pietro dove sono stati medicati mentre i carabinieri hanno identificato e denunciato la donna per "porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e interruzione di servizio pubblico".