Sporco di sangue nel cortile di una scuola, fermato con il taser. Era scappato dall'ospedale

Sporco di sangue e in forte stato d'agitazione all'interno del cortile della scuola. Questa la segnalazione arrivata al 112 dal custode dell'istituto scolastico De Chirico nella serata di domenica. All'arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma il giovane si è scagliato contro di loro tentando di colpirli violentemente con calci e pugni.

I militari hanno tentato di dissuaderlo cercando di calmarlo, senza riuscirci. Poi hanno tentato di fermarlo mediante l’utilizzo dello spray urticante in dotazione, ma anche in questo caso l’uomo ha continuato con fare aggressivo.

Per bloccarlo definitivamente, uno dei carabinieri, qualificato per l’uso, ha utilizzato il taser in dotazione. Il giovane, identificato in un 18enne romano, è stato visitato da personale del 118, già presente sul posto, e risultato in buono stato fisico. È stato poi trasportato presso il reparto psichiatria dell’ospedale San Giovanni Addolorata, in codice rosso per una forte agitazione verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Si è accertato che il 18enne già nel corso del precedente pomeriggio, era stato trasportato, nelle stesse condizioni, all’ospedale Vannini da dove si era volontariamente allontanato. Il sanguinamento era dovuto a superficiali ferite auto-inferte.