Il bar cornetteria con escrementi di topo e cibo accatastato in terra

Escrementi di topo, alimenti conservati in malo modo, cibo e bevande accatastate in terra e sporcizia diffusa ovunque. Questo quanto trovato in un bar cornetteria dagli agenti del IV distretto San Basilio di polizia impegnati in mirati servizi di controllo del territorio nel quadrante nord est della Capitale. Tre gli esercizi commerciali risultati non in regola nei controlli amministrativi.

Fra questi, come detto, un attività di somministrazione di alimenti e bevande della via Tiburtina. Qui i poliziotti hanno riscontrato l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l’orario di sospensione del funzionamento, contestando al titolare la sanzione pecuniaria di 150 euro. Sono state, inoltre, rilevate pessime condizioni igienico-sanitarie tali da richiede l’intervento di personale Asl Sian Roma. L'attività è stata poi temporaneamente chiusa.

Un ulteriore controllo ad un’altra attività di sala giochi/video lottery, in via Farindola, a Case Rosse, ha permesso di riscontrare la violazione di carattere amministrativo, anche in questo caso per l’accensione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro durante l'orario di sospensione del funzionamento. Pertanto, al titolare è stata contestata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.

Inoltre, anche in un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande in via Dameta, a La Rustica, è stata riscontrata la stessa violazione e comminata analoga sanzione. Nel corso di detta verifica sono state accertate carenze sotto il profilo igienico sanitario poiché nel locale adibito a magazzino vi erano generi alimentari privi dei previsti piani di rialzo. Per tale anomalia personale della Asl Roma 2 ha prescritto al titolare la corretta collocazione delle merci alimentari stipate.

È stata, da ultimo, accertata la presenza di un dipendente che al momento del controllo era sprovvisto di un regolare contratto lavorativo e per tale irregolarità verrà successivamente interessato il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Nel corso dei controlli sono state identificate 37 persone.