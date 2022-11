La casa di riposo per anziani con lenzuola sporche, infiltrazioni e cibo mal conservato

Sporcizia diffusa, carenze igieniche, infiltrazioni e mancanza di personale qualificato. E' parte di quanto scoperto in una casa di riposo per anziani a Fonte Nuova, in provincia di Roma, dove gli ispettori sanitari hanno riscontrato numerose violazioni: oltre alla assoluta assenza della certificazione Hccp e di un menù ad hoc per gli anziani ospiti, sono state infatti riscontrate carenze strutturali ed organizzative.

L'ispezione da parte dei carabinieri della stazione di Mentana, con il supporto del reparto specializzato dell’arma per la sanità, il Nas di Roma. Una comunità alloggio dove al momento del controllo non era presente nessun operatore sanitario. Nella struttura è stata accertata anche la presenza di ragnatele e bagni non a norma.

Oltre a ciò anche una diffusa carenza di igiene: lenzuola ed asciugamani sporchi senza cambio periodico, cattiva conservazione dei cibi tenuti accanto addirittura al cibo per cani e gatti, fino alle crepe ed infiltrazioni su pareti e soffitte, oltre ad una irregolare organizzazione degli spazi comuni per i 7 anziani ospiti della struttura.

Tutte le violazioni sono state comunicate alla Asl Roma 5 ed al comune di Fonte Nuova a lavoro per valutare i provvedimenti necessari, fra i quali non si esclude la possibile chiusura della struttura.