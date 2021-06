Spinge a terra due ragazzi in monopattino e si scaglia contro gli agenti

Ha spinto e fatto cadere due giovani a bordo di due monopattini. Quando sono gli arrivati gli agenti della polizia locale, ha inveito contro uno di loro: è stato fermato e arrestato. L'episodio è andato in scena venerdì, nei pressi di piazza Venezia, centro storico della città.



Dopo aver spinto e fatto cadere, senza ragione, due ragazzi che transitavano a bordo di due monopattini in prossimità di piazza Venezia, un uomo, di nazionalità nigeriana di circa 30 anni, ha tentato di aggredire gli agenti della Polizia Locale intervenuti: arrestato.



I giovani si sono rivolti a una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo Centro “ex Trevi”, in servizio di controllo nella zona. Quando i caschi bianchi sono giunti sul posto, l'uomo autore del gesto, un trentenne di nazionalità nigeriana, ha iniziato a inveire contro di loro, cercando di aggredirli con una cinta dei pantaloni.

L'uomo ha tentato la fuga verso via dei Fori Imperiali ma è stato subito raggiunto e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Con precedenti penali specifici, è stato processato con rito direttissimo e l' Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto.