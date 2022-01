Spinaceto, fermato in auto con le dosi pronte per lo spaccio: 33enne nei guai

Nascondeva in auto dosi di cocaina pronte per lo spaccio. A pizzicare un 33enne, i carabinieri della compagnia di Pomezia che erano sulle sue tracce. L'uomo è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio di pattuglia nel quartiere Spinaceto, i carabinieri transitando in via Caduti nella Guerra di Liberazione, hanno notato la presenza di un uomo già conosciuto ai militari, che, con atteggiamento sospetto, dopo essere uscito frettolosamente da un palazzo, è salito a bordo di un veicolo e tentava di allontanarsi.

Fermata l'auto, i carabinieri hanno avviato approfonditi controlli e, nel corso della perquisizione domiciliare presso l'abitazione del 33enne, hanno rinvenuto sul tavolo della cucina 24 grammi di cocaina suddivisa in dosi, insieme a sostanza da taglio, bilancini di precisione e 2.422 euro in contanti, verosimile provento dell’attività delittuosa. Per l’uomo sono subito scattate le manette e, in attesa della celebrazione del rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Roma, è stato portato in caserma e trattenuto in camera di sicurezza.