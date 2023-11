Spesa al centro commerciale con le carte bancomat appena rubate

Spesa al centro commerciale, ma con il bancomat e la carta di credito di una donna appena rubati. Succede all'Eur. In manette un cittadino italiano di 46 anni. L'uomo è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della stazione Roma Eur mentre era intento a effettuare degli acquisti con una carta di credito, che aveva poco prima sottratto con destrezza ad una agente di commercio.

L’uomo è stato segnalato ai militari, dagli addetti alla vigilanza interna del centro commerciale. Nel corso della perquisizione personale l’uomo è stato trovato in possesso di diverse carte di credito e documenti personali della persona derubata, anche di alcuni arnesi da scasso.

Stretta contro furti e borseggi

L'arresto è arrivato nell'ambito di un'attività specifica dei carabinieri della Capitale, d'intesa con la procura della Repubblica, contro il fenomeno dei furti e dei borseggi in città In tale contesto, a bordo del bus Atac della linea H9, all’altezza del lungotevere de' Cenci, un carabiniere libero dal servizio, effettivo al nucleo informativo del comando provinciale di Roma ha arrestato un cittadino etiope che poco prima si era impossessato con destrezza di un costoso smartphone, ai danni di una turista spagnola che si trovava a bordo del mezzo pubblico con una comitiva di amici. Poco dopo con l’ausilio di una pattuglia del nucleo radiomobile l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso del telefonino che è stato restituito alla vittima.

Borseggiatori in metro

Sempre nei pressi della stazione Termini, in via Marsala i carabinieri del comando di Roma piazza Venezia hanno arrestato un gruppetto di tre nomadi, di 25 anni e due di 32, tutti senza dimora e con precedenti, notati mentre sottraevano il portafogli dallo zaino di una turista olandese che passeggiava assieme ad altri connazionali. I tre sono stati bloccati e condotti in caserma, la refurtiva è stata invece recuperata e riconsegnata alla vittima.

Carabiniere spintonato dal ladro

Sempre nel corso di mirati servizi antiborseggio, i militari della stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato un cittadino cubano di 19 anni, senza dimora e con precedenti che all’interno della linea A della metropolitana ha sottratto il portafogli a un turista canadese ed è stato poi fermato dai militari all’altezza della fermata Repubblica. Al fine di guadagnare la fuga, lo straniero ha spintonato un militare ma è stato bloccato dagli altri colleghi.

Convalida degli arresti

Alla fermata della metro Spagna, i carabinieri della Stazione Roma Macao hanno arrestato una 51enne croata, notata subito dopo aver sottratto il portafoglio a una turista italiana. Sempre all’interno della metro A, alla fermata Castro Pretorio, i militari hanno arrestato un italiano di 40 anni, con precedenti, bloccato subito dopo aver sottratto con destrezza la borsa a una turista italiana e anche in questo caso la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.