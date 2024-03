Spedizione punitiva all'uscita dal liceo: 17enne pestato dal branco, ferito anche l'amico

Una spedizione punitiva. In quattro lo hanno atteso all'uscita dal liceo e lo hanno pestato. Un'aggressione premeditata, nel corso della quale a rimetterci è stato anche un amico coetaneo della vittima. Rimasti entrambi feriti i due studenti 17enni sono stati trasportati in ospedale. L'aggressione nella tarda mattinata di ieri - giovedì 14 marzo - davanti ad un istituto superiore in zona Casal Lumbroso.

Secondo quanto si apprende, la spedizione punitiva è stata preceduta da un messaggio minatorio inviato da uno degli aggressori a una ragazza che frequenta lo stesso istituto superiore su WhatsApp: "Ogni azione ha una sua conseguenza, dammi il nome di questo che lo cerco su Instagram", il testo del messaggio messo agli atti dagli inquirenti.

Un'azione premeditata dunque, un conto in sospeso fra i due, presumibilmente per precedenti screzi. Dalle minacce il ragazzo è passato ai fatti. Al suono della campanella alle 13:30 ha atteso - assieme ad altri tre studenti - il 17enne. Poi la spedizione punitiva, calci e pugni. Violenze avvenute davanti alle centinaia di studenti che uscivano dal liceo e di alcuni genitori andati a riprendere i figli a scuola. Un'aggressione in cui a farne le spese è stato anche un altro studente, colpito dal branco e rimasto ferito. I quattro sono poi scappati prima dell'arrivo della polizia.

Sul posto, dopo la segnalazione al 112 di "una rissa fra studenti", sono intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle di polizia e le ambulanze del 118. Feriti alla testa e al volto i due 17enni sono stati trasportati uno al policlinico universitario Agostino Gemelli e l'altro all'ospedale San Camillo. Medicati sono poi stati dimessi.

Ascoltati alcuni testimoni, i quattro aggressori sono stati identificati in altrettanti studenti del liceo dove è avvenuto il pestaggio. Informata la procura dei minori. Sul caso proseguono gli accertamenti degli agenti del commissariato Monteverde di polizia.

Violenze davanti alla scuola che preoccupano i genitori, in ansia per i loro ragazzi: "Sono andato a prendere mio figlio a scuola e abbiamo appreso da altri ragazzi che era successo questo problema all’uscita - racconta un papà al nostro giornale -. Bisogna che ci facciamo sentire noi genitori. Dobbiamo essere tranquilli a portare i nostri figli a scuola".