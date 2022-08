Spedizione punitiva: 15enne pestato dal branco

Ha separato due coetanei che litigavano in un parco giochi di Ladispoli. Il giorno dopo la vendetta, con il branco che ha atteso il 15enne che aveva osato mettersi in mezzo, poi pestato a calci e pugni. Una vera e propria spedizione punitiva costata alla vittima la rottura del naso e la frattura del polso, con una prognosi di 30 giorni.

A riportare i fatti, confermati al nostro giornale dalla questura di Roma, le pagine della cronaca locale de Il Messaggero. Il pestaggio è avvenuto la notte fra il 20 ed il 21 agosto scorsi, in via Ancona, nel centro della cittadina del litorale nord laziale. Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dagli investigatori del commissariato di Ladispoli, che hanno aperto un'indagine e stanno lavorando dalla notte di domenica per dare un nome ed un volto agli autori del pestaggio, il prologo della spedizione punitiva sarebbe scaturito il giorno prima, quando il 15enne avrebbe rimproverato un coetaneo in un'area giochi di Ladispoli mente stava infastidendo un altro adolescente.

Separati i due contendenti, non senza tensioni, la situazione sembrava essere finita, ma non è stato così. La notte successiva infatti un branco di circa 10 giovani, ha infatti atteso che il 15enne fosse da solo. Poi sono spuntati dal nulla e lo hanno pestato brutalmente. Calci, pugni, forse anche con l'utilizzo di un tirapugni. Picchiato selvaggiamente l'adolescente, il branco è stato poi messo in fuga da alcuni testimoni con un primo intervento della polizia locale di Ladispoli.

Ferito il 15enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro. Il giovane ha avuto 30 giorni di prognosi per la frattura di un polso ed il setto nasale rotto.

Ascoltata la vittima ed alcuni testimoni, sul pestaggio sono in corso le indagini da parte degli investigatori del commissariato Ladispoli di polizia. I violenti sarebbero stati ripresi dalle immagini di videosorveglianza della zona dove si è consumato il pestaggio.