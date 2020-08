Paura a Ostia, prima la lite poi la raffica di spari dal balcone in pieno giorno

Prima la lite violenta poi il lancio di oggetti e poi ancora la raffica di spari. Per fortuna senza feriti nè danni rilevanti. È successo questo pomeriggio tra i lotti popolari di Ostia. Minuti di terrore quelli vissuti dai cittadini residenti nell'abitazione di viale Vasco de Gama, dove intorno alle 15 due uomini, pregiudicati con precedenti di spaccio già noti alle forze dell'ordine, hanno iniziato a insultarsi dalle finestre delle rispettive abitazioni.

Il primo inveisce contro il secondo, che a sua volta reagisce tirandogli contro una serie di oggetti. Vasi, posaceneri e ogni cosa che si trova a tiro. L'altro quindi rientra su tutte le furie nell'appartamento e prende una pistola. Spara almeno otto colpi, scatenando il panico nel condominio e una raffica di chiamate di cittadini terrorizzati al 112.

Sul posto le volanti del commissariato di Ostia, la Polizia scientifica, tre gazzelle dei Carabinieri. I due soggetti sono stati identificati e uno dei due è al momento in stato di fermo. L'arma da fuoco, una Beretta calibro 9x21, è risultata rubata.

Le forze dell'ordine indagano sulla dinamica dell'accaduto. E non escludono legami con un altro fatto simile avvenuto in una palazzina a distanza di pochi civici sulla stessa via, la notte dello scorso 10 luglio. Intorno alle 23 una rissa in strada svegliò l'intero condominio. Alcuni residenti hanno sentito degli spari, e gli agenti della Polizia arrivati sul posto hanno trovato quattro bossoli. Si indaga appunto su possibili collegamenti tra i due eventi.