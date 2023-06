Paura a Torresina: ladri rapinano tabaccaio di 30mila euro, lui reagisce e spara

Ha reagito a una rapina e ha sparato due volte contro i ladri che gli avevano appena portato via trentamila euro. Nessuno è rimasto ferito, ma la paura nel quartiere è stata tanta. Momenti di tensione alle 8:50 di oggi, venerdì 30 giugno, nella zona della Torresina, periferia ovest della Capitale. I fatti si sono consumati in viale Indro Montanelli, sul posto gli agenti della polizia di Stato e della squadra mobile che ora indagano.

Stando alla ricostruzione fatta, due uomini avrebbero avvicinato il titolare dell'esercizio che aveva in mano l'incasso del week end, trentamila euro, che stava andando a versare in banca. A quel punto i banditi, armati di pistola, lo hanno accerchiato e uno lo ha stordito con il calcio dell'arma. I due hanno dunque agguantato il bottino e sono scappati.

La vittima, di tutta risposta e nonostante l'aggressione, ha reagito tirando fuori la sua pistola - regolarmente detenuta - e ha sparato per due volte. Nessuno sarebbe rimasto ferito, mente nel quartiere rimbombava la eco dei colpi d'arma da fuoco e del rombo dello scooter con a bordo i due ladri ormai in fuga. La polizia è al lavoro per rintracciare i malviventi. Il tabaccaio è stato portato in ospedale. Sul luogo della rapina non ci sono macchie di sangue. Ora si cercano delle immagini utili dalle telecamere di sorveglianza.