Spari all'Alessandrino, agguato davanti un bar: 23enne ferito da due colpi di pistola

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che indagano sull'accaduto. Il ragazzo, portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita

Serata di paura a Roma dove, in viale Alessandrino, si sono uditi spari. Due colpi di pistola che hanno centrato e ferito un ragazzo di 23 anni portato in ospedale in codice rosso. Sul caso indagano i carabinieri che al momento non vogliono escludere nessuna pista. I fatti sono andati in scena intorno alle 19:30, l'orario dell'aperitivo quando davanti un bar del quartiere è andato in scena quello che - secondo le prime informazioni sulla dinamica - sembrerebbe un agguato vero e proprio.

Stando a quanto riscontrato, un uomo armato di pistola ha esploso due colpi d'arma da fuoco contro il 23enne colpendolo in due parti del corpo, spalla e guancia, fuggendo quindi a bordo di scooter con un complice che lo stava aspettando già in sella del due ruote.

Dunque, da quanto emerso, sembrerebbe che chi ha fatto fuoco sapeva chi colpire e - visti i punti in cui è stato ferito il 23enne - forse voleva proprio uccidere il suo bersaglio. Il giovane, sanguinante, è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino. Secondo le informazioni emerse, non sarebbe in pericolo di vita. Sta ora ai carabinieri far luce sull'accaduto. Le indagini sono in corso.