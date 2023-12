Spari a Centocelle: danneggia auto in sosta, un passante lo rimprovera e gli spara

Prima ha bevuto qualche birra di troppo nonostante fossero appena le sette del mattino, poi ha iniziato a danneggiare le auto parcheggiate in via di Tor de' Schiavi, all'altezza del civico 306, pretendendole a calci. Ripreso dai clienti del bar che avevano assistito alla scena si è allontanato, per poi ritornare armato e far fuoco.

È questa la ricostruzione di quanto successo nella mattinata di domenica 17 dicembre, a Roma, quando sono stati esplosi tre colpi di pistola da un peruviano di 49 anni, che ha ferito un uomo "colpevole" - a suo modo di vedere - di averlo rimproverato. Gli spari hanno svegliato i residenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Il peruviano, che ha sparato all'impazzata, ha fatto fuoco per tre volte. I proiettili si sono conficcati anche nelle carrozzerie delle auto parcheggiate. Sarebbe potuta essere una strage.

Gli agenti della polizia di Stato, arrivati a sirene spiegate, hanno rintracciato il sudamericano poco dopo. Aveva provato a scappare ancora con l'arma in mano. Il ferito, anche lui di 49 anni, è stato portato in codice rosso al policlinico Casilino, è stato operato e non è in pericolo di vita. Il quadro investigativo, tuttavia, ancora necessita di un paio di risposte: da dove arriva l'arma usata dal peruviano? È stata usata anche in passato. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile che hanno arrestato l'uomo per tentato omicidio, porto abusivo d'’arma da fuoco e danneggiamento.