"C'è un ragazzo che sta sparando a Tor Bella Monaca, correte". Le chiamate al 112 fanno scattare l'allarme

"Stanno sparando a Tor Bella Monaca, correte". Tre colpi e poi un quarto. Sono state le decine di chiamate al numero unico per le emergenze a dare l'allarme arrivate dai residenti di via Giovanni Battista Scozza nel tardo pomeriggio di sabato 7 ottobre. Sul posto, intorno alle 19, sono accorsi i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Tor Bella Monaca.

Le indagini

L'intenso sopralluogo, tuttavia, non ha portato risultati. O meglio, nessun bossolo è stato ritrovato. Le indagini sono in corso. Al momento dagli ospedali del territorio non è arrivata alcuna segnalazione di feriti, né sul posto sono state rinvenute tracce ematiche. Aspetti che porterebbero a escludere un agguato andato a segno e a propendere per un gesto dimostrativo.

Spari a Tor Bella Monaca

Secondo quanto raccolto da diverse testimonianze arrivate ai carabinieri, nel pomeriggio ci sarebbe stata una lite in via Scozza, seguita da una serie di minacce. Poco dopo un ragazzo, in compagnia di altri amici, è stato visto da alcuni residenti camminare in strada con quella che, secondo molti, sarebbe stata una pistola. Tre le 18:45 e le 18:50, quindi quattro "botti".

Quelli che per molti sarebbero stati colpi di pistola. Non è escluso quindi che i colpi possano essere stati sparati a salve o in aria. Al momento nessuna pista è esclusa. La memoria ha riportato molti cittadini all'ultima volta che si è sparato a Tor Bella Monaca. Era il 15 settembre quando Daniele Di Giacomo fu ucciso in via Quaglia. Un caso irrisolto sul quale indaga la polizia di Stato.