Spara ad un uomo sulla via Prenestina: 24enne ferito alla gamba davanti da una sala scommesse

Ha impugnato una pistola ed ha esploso un colpo contro un uomo centrandolo alla gamba. Spari in pieno giorno, davanti a decine di testimoni che alle 13:00 di oggi affollavano la via Prenestina. Ad essere trovato riverso in terra dopo essere stato gambizzato un 24enne egiziano. Trasportato d'urgenza in ospedale il ferito, i carabinieri hanno poi fermato un uomo, trovato ancora con la pistola in mano.

I fatti sono accaduti davanti ad una sala slot della Prenestina, fra Tor Tre Teste e Tor Sapienza. Decine le chiamate al 112 sia da parte dei residenti allarmati dallo sparo che da parte dei passanti che hanno visto un uomo riverso in terra in una pozza di sangue.

All'altezza del civico 673 della strada consolare sono quindi intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato un uomo - un 71enne - con ancora la pistola in mano. Affidato il ferito alle cure del personale medico è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata.

Fermato il 71enne ritenuto responsabile del ferimento del giovane, lo stesso è stato accompagnato in caserma e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano da accertare le cause che hanno portato l'uomo a ferire il 24enne. Indagini in corso sull'arma usata per fare fuoco.