Tentano colpo alla vecchia sede dell'agenzia dell'entrate. Vigilante spara contro un furgone

Ancora un tentato furto, ancora spari per mettere in fuga i ladri. Come successo al centro commerciale di Roma est dove una guardia giurata ha sparato per mettere in fuga una banda, anche sulla Collatina si è verificato un episodio simile. Un vigilante ha preso la sua pistola d'ordinanza in pugno e ha fatto fuoco contro un furgone, forando il pneumatico e mettendo così in fuga i malviventi.

È quanto successo la scorsa notte in via Giovanni Capranesi, all'ex sede della direzione regionale dell'agenzia delle entrate dove sono accantonati macchinari in disuso e materiale ferroso. In quei concitati attimi la guardia giurata in servizio ha sorpreso delle persone che, dopo aver forzato un cancello, si erano introdotte nello stabile. Gli uomini scoperti sono saliti a bordo di un furgone con targa romena e sono scappati.

Gli spari a Colle Prenestino

Per interrompere la fuga del veicolo, la guardia giurata ha esploso tre colpi con l'arma in dotazione in direzione di uno pneumatico e ha allertato i carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Roma, unitamente ai colleghi della stazione Tor Sapienza, hanno così setacciato la zona trovando il furgone abbandonato con uno pneumatico forato in via Rina Monti e sono riusciti a bloccare un 52enne romeno che stava scappando a piedi in via Emilio Longoni e che ha anche tentato di opporsi ai militari colpendoli e spintonandoli.

I militari hanno sequestrato il furgone, sul quale sono in corso accertamenti, e continuano le indagini al fine di identificare i complici dell'arrestato. L'arresto del 52enne domiciliato presso il campo nomadi in via Salviati, è stato convalidato. È gravemente indiziato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.