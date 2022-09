Paura a Roma: litiga per un parcheggio, il giorno dopo gli sparano contro

Una lite per un parcheggio sarebbe potuta finire in tragedia quando due uomini hanno sparato contro il rivale per poi inseguirlo. È quanto successo nella giornata di venerdì in via Capua, a Torpignattara. Sul caso indaga la polizia arrivata dopo essere stata allertata da alcuni residenti e dalla vittima, un cittadino bengalese di 19 anni e incensurato.

Di fronte agli agenti il giovane ha raccontato la sua versione che parte 24 ore prima, sempre a Torpignattara. Stando a quanto riportato dal ragazzo, la sera prima c'era stata una discussione tra lui e altri due uomini. Una lite legata ad un parcheggio.

La sera dopo, alle 21, il 19enne incrocia i due in via Capua. I tre si riconoscono. Il giovane bengalese, stando alla sua testimonianza, è stato rincorso e minacciato. Poi si sono sentiti due colpi di pistola, sparati probabilmente con una scacciacani. Fortunatamente quei colpi non lo hanno raggiunto.

La vittima riesce a seminarli e i due desistono. Sul posto gli agenti del commissariato di Torpignattara e Tuscolani che trovano due bossoli e anche due bastoni di legno. Si lavora per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti partendo dal racconto del 19enne.