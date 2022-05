Spari al Casilino, un uomo gambizzato davanti alla sua auto. La vittima: "Voleva rapinarmi e ha sparato"

Si è presentato intorno alle 21 e 30 di sabato 21 maggio al policlinico Casilino con un proiettile conficcato nella gamba destra e l'arto sanguinante. Una ferita che i medici hanno subito tamponato, operandolo e togliendo l'ogiva. L'uomo, un 49enne romano incensurato, sta bene. Ne avrà per 25 giorni, ma ora bisognerà capire come mai sia stato gambizzato in strada.

Ad indagare sul caso, che presenterebbe diversi punti interrogativi, sono i carabinieri della stazione di San Sebastiano, allertati proprio dai medici del Casilino. Arrivati in ospedale, gli investigatori dell'Arma hanno ascoltato un paio di volte la versione del quarantanovenne. L'uomo ha raccontato di come fosse sceso di casa per portare a passeggio il suo cane, nel parco di via Belon.

Lì, nell'area verde, avrebbe avuto una discussione con una persona che poi l'avrebbe seguito fino all'auto. È proprio qui che l'aggressore avrebbe estratto una pistola, sparando un colpo che lo ha centrato alla gamba destra. Una versione che, in un secondo momento, è stata condita anche da un particolare. Il 49enne, infatti, secondo la sua testimonianza sarebbe stato vittima di una tentata rapina.

L'uomo che lo ha seguito fino alla sua auto, infatti, avrebbe tentato di rubargli un bracciale di valore che il 49enne tiene al polso. Sarebbe stata quindi la reazione alla presunta rapina, la motivazione che avrebbe portato l'aggressore a far fuoco. Condizionali d'obbligo per una versione che ora i carabinieri analizzeranno nel dettaglio.

Di certo c'è che il 49enne da via Belon, ha raggiunto il Casilino da solo. L'ospedale, d'altronde, dista pochi metri dal luogo dell'agguato. Le indagini sono in corso. È caccia a chi ha sparato. Si indaga per lesioni personali gravi e tentata rapina.