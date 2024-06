Spari a Val Melaina, cinque colpi di pistola esplosi in un palazzo. Indaga la polizia

Giallo a Roma. Cinque colpi di pistola sono stati sparati all'interno di un palazzo al civico 34 di via di Val Melaina. A dare l'allarme, intorno alle 15 di oggi, martedì 25 giugno, sono stati gli stessi abitanti dello stabile che dalle 15 hanno chiamato il 112 segnalando l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

All'arrivo sul posto dei poliziotti, però, non sono state trovate persone ferite né tracce di sangue e non risultano segnalazioni da parte degli ospedali. Gli agenti hanno però trovato sulle scale di un palazzo cinque bossoli, di cui uno inesploso. Nessun ferito anche negli ospedali di Roma. In corso gli accertamenti. Al momento nessuna pista è esclusa.