Spari al Tufello: bussano alla porta di casa e gli sparano due colpi di pistola

Spari al Tufello dove un uomo è stato gambizzato. Vittima un 47enne, sorpreso da due uomini mentre dormiva nella sua abitazione in via Monte Taburno, a due passi dal mercato coperto di piazza dei Colli Euganei. L'agguato oggi pomeriggio. A essere costretto alle cure dell'ospedale dopo essere stato ferito con due colpi di pistola a entrambe le gambe un romano, già noto alle forze dell'ordine.

Spari al Tufello

I fatti sono accaduti poco dopo le 17:00 di mercoledì 22 febbraio. A chiamare il 112 la compagna convivente dell'uomo. Secondo quanto raccontato dalla donna alla polizia intervenuta nel popoloso e popolare quartiere del III municipio Montesacro due uomini, entrambi con i volti travisati dai passamontagna e armati di pistola, hanno bussato direttamente alla porta di casa. Una volta aperto hanno fatto irruzione nell'appartamento e sono andati direttamente in camera da letto, dove il 47enne si trovava a dormire nel letto.

Gambizzato in casa

Poi gli spari, due, che lo hanno ferito alla gamba destra e alla sinistra. I due si sono poi dileguati. Richiesto l'intervento all'ambulanza il ferito è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Sul caso indagano gli agenti del distretto Fidene Serpentara di polizia, intervenuti al Tufello con le volanti e i poliziotti del commissariato San Basilio. Sul posto anche gli investigatori della squadra mobile e la polizia scientifica.

Le indagini della polizia

Pregiudicato, il 47ennne non ha saputo fornire indicazioni agli agenti né sulle possibili motivazioni dell'agguato, né tanto meno sull'identità dei due uomini che lo hanno gambizzato. Restano da accertare le cause, al momento chi indaga non esclude nessuna ipotesi.