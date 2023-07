Roma, spari al Trullo: uomo gambizzato in strada. A dare l'allarme i residenti

Si torna a sparare a Roma. Un 33enne italiano con precedenti di polizia è stato gambizzato nel pomeriggio di giovedì al Trullo, in via Cetona, all'altezza dell'incrocio via Vigna Ceccarelli. La vittima - volto già noto alle forze dell'ordine - è stato colpito alla gamba destra da un solo colpo di arma da fuoco, mentre era a bordo di un monopattino. L'agguato è stato portato a termine poco prima delle 19 in strada.

A dare l'allarme sono stato alcuni residenti che hanno udito gli spari. Chi avrebbe esploso i colpi, infatti, lo avrebbe fatto più volte andando a segno una volta. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all'ospedale San Camillo da un familiare. Sul posto stanno indagando gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica che hanno repertato i bossoli. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Già ascoltato in serata, non avrebbe fornito elementi utili per le indagini.

I precedenti

Non è la prima volta che al Trullo si spara. A novembre dello scorso anno, in via Buonconvento, un uomo era stato avvicinato da una persona che aveva estratto la pistola, mirato alle gambe e ha fatto fuoco, il tutto davanti agli occhi delle persone che intorno all'ora di pranzo si trovavano in zona. Prima ancora, nel novembre del 2021, un altro episodio simile in via Montelupo Fiorentino. Il Trullo è una zona di spaccio della città.