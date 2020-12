Torre Maura, spara al titolare di un minimarket che gli aveva rifiutato una birra gratis

Paura a Torre Maura dove un 46enne, ex guardia particolare giurata, ha tentato una rapina ad un supermarket poi, una volta respinto dal titolare, ha dato fuoco ad una macchina. Non soddisfatto, tornato con un revolver ha sparato un colpo che, fortunatamente non ha colpito nessuno. Solo l'intervento di un poliziotto in pensione, insieme ad una pattuglia della Polizia di Stato del V° Distretto Prenestino, ha evitato conseguenze più gravi.

E' accaduto ieri sera verso le 19.30, in via del Fosso di Santa Maura: un ragazzo originario del Bangladesh, titolare di un minimarket, si è opposto nei confronti di un uomo che pretendendo una birra senza pagarla, urlava minacciandolo. Poi, uscito dal locale il 46enne ha incendiato un cassonetto ed una macchina parcheggiata di fronte al negozio.

Il titolare del minimarket è uscito ed è stato preso a pugni dal 46enne che, prima di allontanarsi, gli ha urlato contro: "Vado a casa ma poi torno e ti ammazzo!".

Subito è intervenuto un poliziotto in pensione che, oltre a soccorrere il malcapitato, ha richiesto l'intervento dei colleghi tramite il 112.

Dopo pochi istanti, riapparso il 46enne con in mano un revolver ha sparato un colpo verso il ragazzo del minimarket che non è stato colpito solo grazie alla sua prontezza di riflessi: la vittima infatti si è istintivamente gettata contro l'aggressore ed è stata poi aiutata dall'ex poliziotto e dagli agenti del Distretto Prenestino, intervenuti a seguito della precedente segnalazione.

I poliziotti hanno faticato non poco per riuscire a disarmare il 46enne che continuava ad impugnare la pistola, un revolver calibro 38. In casa l'uomo nascondeva anche una semiautomatica Glock e varie munizioni. Il 46enne, che anni fa aveva lavorato come guardia particolare giurata, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato condotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Magistratura.