"Hanno sparato in testa a un uomo": l'allarme nel quartiere. Colpito da un'arma ad aria compressa

Le chiazze di sangue sull'asfalto e sul marciapiede ci sono. In tanti, nella mattinata di domenica le hanno notate mentre passeggiavano a Tor Sapienza in via Giuseppe Rosati. "Hanno sparato a qualcuno", il racconto dei residenti sui social. Ed effettivamente qualcosa è successo. Gli spari e un ferito ci sono. Colpi esplosi con un'arma ad aria compressa che hanno preso di striscio e alla testa un uomo di 38 anni. La vittima è stata portata in ospedale e fortunatamente non è in gravi condizioni.

A far chiarezza su quanto accaduto è la polizia di Stato, che indaga. Tutto è iniziato intorno alle 22 di sabato quando è arrivata una chiamato al numero unico per le emergenze fatta da una coppia. I due avevano notato un uomo che, sanguinante, stava camminando in strada: "Gli hanno sparato alla testa", la richiesta d'aiuto dei due che comunque non avevano sentito alcune esplosione.

In via Rosati sono giunte così le volanti della polizia e il 118. La vittima è stata è portata al policlinico Umberto I in codice rosso. Non è grave, ne avrà per dieci giorni e i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico con una ferita dovuta a un piombino sparato con una pistola ad aria compressa. L'uomo ha raccontato ai poliziotti che era uscito per comprarsi da mangiare quando ha sentito il colpo. Gli agenti del distretto Casilino ora indagano per ricostruire i fatti e capire chi ha sparato e il perché.