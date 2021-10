Far west a Tor Bella Monaca, spari contro auto con a bordo 4 persone: indaga la Squadra Mobile

Se i colpi fossero andati a segno, sarebbe stata una tragedia. Forse una strage. Una sparatoria è andata in scena nella notte a Tor Bella Monaca. Almeno cinque, come il numero dei bossoli rinvenuti, i proiettili esplosi da una pistola. Momenti di paura con i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono così arrivati polizia e carabinieri, e con i Falchi della Squadra Mobile ora al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la sparatoria è avvenuta in via di Tor Bella Monaca, all'altezza del teatro, intorno alle 23 circa di sabato 23 ottobre. Un'auto scura, poi fuggita, si è affiancata ad una Mercedes Classe A con a bordo quattro persone, due uomini e due donne. Qualcuno ha tirato fuori il braccio e, mentre le due vetture erano in marcia, ha sparato. Almeno cinque volte.

Spari che hanno colpito la Mercedes, infranto i finestrini, ma che fortunatamente non sono andati a segno. I quattro all'interno della Classe A crivellata di proiettili si sono quindi fermati poco dopo quando le forze dell'ordine sono intervenute. La Squadra Mobile, cha indaga a bocche cucite, ha identificato le 4 persone all'interno dell'auto. I due uomini e le due donne sono stati ascoltati. Al momento nessuna pista è esclusa, da quella legata allo spaccio a quella di una lite per motivi sentimentali.