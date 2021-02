Spari a Tor Bella Monaca, ferita un'anziana mentre passeggiava: indaga la polizia

Sul posto il personale medico del 118 e la polizia di Stato. Le indagini sono in corso per capire chi ha fatto fuoco

Almeno due spari, sentiti chiaramente a Rome est, a Tor Bella Monaca. Pomeriggio da far west in via Amico Aspertini dove intorno alle 15 si è verificata una sparatoria tra il tabaccaio-edicola e un esercizio commerciale nella quale, secondo le prime informazioni, è rimasta ferita una donna di 80 anni.

Colpi di pistola in pieno giorno, davanti a tanti testimoni. L'anziana, cosciente, secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. A medicarla subito il personale del 118. Sul posto la polizia di Stato, con il commissariato Romanina, la Squadra Mobile, le squadre delle Volanti e la Scientifica per rinvenire bossoli e indizi utili all'indagine.

Secondo la prima ricostruzione un uomo avrebbe sparato al rivale, colpendo però di striscio l'anziana. L'80enne non è in gravi condizioni. Chi ha fatto fuoco e il suo "bersaglio", dopo la sparatoria si sono dileguati. Sulle loro tracce la polizia.