Tor Bella Monaca: spari da un'auto, feriti due ragazzi

/ Via dell'Archeologia

Spari in pieno giorno a Tor Bella Monaca dove due ragazzi sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco rimanendo gravemente feriti. Diversi i colpi uditi dagli abitanti di via dell'Archeologia con la richiesta d'intervento al 112. Sul posto all'altezza del R5 sono quindi intervenuti carabinieri e polizia, con i due giovani trasportati d'urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione i colpi sono stati esplosi intorno alle 14:00 all'altezza del civico 90 della strada del quartiere della periferia est contro due ragazzi coetanei che si trovavano seduti sul ciglio della strada. Spari partiti da un'auto in transito, con la vettura poi allontanatasi rapidamente da via dell'Archeologia.

Feriti, i due giovani poco più che ventenni, sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al Policlinico Casilino ed al Policlinico Tor Vergata. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Frascati che stanno cercando di ricostruire l'accaduto ed hanno cominciato la caccia all'auto dal quale sono stati esplosi i colpi d'arma da fuoco, al momento con esito negativo.