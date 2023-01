A bordo di un'auto spara colpi di pistola e tampona le vetture in sosta

Momenti di paura a Tor Bella Monaca dove un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha sparato. Colpi di pistola esplosi mentre era a bordo di un'auto, una Fiat Panda. La stessa che ha usato per tamponare altre vettura in sosta.

A bloccarlo, dopo un inseguimento, la polizia di Stato con il supporto dei carabinieri. È quanto successo intorno alle 14 quando sono arrivate le prime segnalazioni sono arrivate al numero unico per le emergenze.

Gli spari a Tor Bella Monaca

Diversi cittadini hanno raccontato di aver sentito colpi di pistola in via Quaglia, via Aragona, largo Ferruccio Mengaroni, via dell'Archeologia e in viale Santa Rita da Cascia. Sul posto diverse gazzelle dei carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca e le volanti del commissariato Casilino. Secondo quanto ricostruito, un uomo a bordo della sua auto mentre guidava si è sporto sparando.

Fermato e portato in commissariato

Quindi la fuga a tutta velocità nel quartiere. Sul posto anche il 118. Nessuno sarebbe rimasto ferito, invece, dai colpi di pistola esplosi. Non è chiaro se l'uomo al volante della Panda, prima di sparare, avesse litigato con qualcuno.

Fatto sta che dopo un inseguimento è stato bloccato all'altezza del civico 30 di viale Santa Rita da Cascia. Bloccato, è stato portato in commissariato dalla polizia. Investigatori stanno cercando l'arma usata. Nel frattempo la posizione dell'uomo è al vaglio.