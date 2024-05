Spari a Tor Bella Monaca, gambizzato un uomo. "È il ponte con albanesi e calabresi"

A Tor Bella Monaca si torna a sparare e il ferito, questa volta, è un pezzo grosso. Giancarlo Tei, 27 anni, secondo chi indaga sul mondo dei narcos di Roma lo ritiene come ponte di contatto con i gruppi di albanesi e calabresi nella Capitale. L'agguato si è consumato in via Giovanni Battista Scozza intorno alle 20 di sabato 11 maggio.

Tei è stato trasportato al policlinico Tor Vergata in codice rosso. Non è mai stato in pericolo di vita, ma le sua condizioni restano gravi. Piantonato in ospedale, tra oggi e domani sarà ascoltato. Sul caso indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca, quelli della compagnia di Frascati e l'antimafia. Investigatori e inquirenti, tuttavia, già immaginano che potrebbe essere difficile tirare fuori un ragno dal buco.

Il precedente

Tei, già conosciuto alle forze dell'ordine, già in passato su vittima di una gambizzazione. Prima che la Cassazione gli annullasse l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio, dichiarandolo in pratica estraneo ai fatti, nel 2015, all'epoca 18enne, Tei fu colpito e la dinamica ricorda sinistramente quando successo nella serata di ieri.

Due uomini suonarono alla porta della sua abitazione, sempre in via Giovanni Battista Scozza, sempre a Tor Bella Monaca, e quando il ragazzo aprì la porta gli spararono alle gambe con una pistola calibro 22.