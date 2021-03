Spari a Tor Bella Monaca: paura davanti un bar, ferito un 38enne

L'intervento dei carabinieri in via dell'Archeologia. La vittima trasportata al Policlinico Tor Vergata

Spari in pieno giorno davanti un bar a Tor Bella Monaca. Vittima un uomo, ferito da uno colpo di pistola e trasportato d'urgenza in ospedale. Gli attimi di paura sono stati vissuti intorno alle 16:30 di martedì pomeriggio in via dell'Archeologia, poco distante dalla sede del Pd sezione Torre Angela.

Da quanto si apprende i colpi sarebbero stati esplosi contro un 38enne che si trovava in quel momento nei pressi di un locale della strada del popolare quartiere della periferia est della Capitale. Fra la paura dei presenti decine sono state le chiamate al 112.

Sul posto è quindi arrivata un'ambulanza del 118 che ha trovato il 38enne ferito ad un gluteo e lo ha poi trasportato al Policlinico Tor Vergata. La vittima, già conosciuta alle forze dell'ordine, non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti in via dell'Archeologia i carabinieri della Compagnia di Frascati e quelli della Stazione Rom Tor Bella Monaca hanno cominciato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. In attesa di ascoltare la vittima, al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.