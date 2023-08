Roma: tenta di investire prete anti spaccio durante marcia della legalità, poliziotto spara e lo ferisce

Momenti di tensione a Tor Bella Monaca, dove in via dell'Archeologia all'altezza del civico 35, la polizia di Stato ha sparato contro un ragazzo che, a bordo di uno scooter T-Max, si stava dirigendo a tutta velocità contro Don Coluccia, il prete anti spaccio impegnato nella sua marcia che era stata organizzata nel quartiere.

Il giovane ferito, soccorso dal 118 e colpito di striscio, è stato portato al policlinico Casilino in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Il proietti è infatti entrato e uscito dall'avanbraccio. È l'epilogo del pomeriggio vissuto tra le strade dello spaccio h24 del quartiere della periferia est di Roma.

Cosa è successo

Il tutto è avvenuto nello stradone più noto di Tor Bella Monaca dove convivono - come negozi - diversi imprenditori della droga. Secondo quanto appreso, Don Coluccia, durante la marcia della legalità in corso in via dell'Archeologia, sarebbe stato avvicinato da un uomo in sella a uno scooter di grossa cilindrata. Dopo uno scambio di battute e insulti, l'uomo all'altezza delle strisce pedonali, ha provato a investirlo.

Non riuscendoci, perché strattonato, e ha invece un agente della scorta del sacerdote, che è stato sbalzato in strada. I poliziotti presenti sul posto hanno sparato due colpi, uno dei quali ha colpito all'avambraccio l'aggressore, subito dopo bloccato e fermato.

Una mannaia e un martello

L'uomo, 28 anni, è un pregiudicato. Nel motorino, un T-Max, secondo quanto appreso aveva una mannaia e un martello. Illeso don Coluccia, mentre l'agente di scorta investito, non in pericolo di vita, è stato ricoverato al policlinico Casilino. L'aggressore è in stato di fermo.

Don Coluccia chi è

Sacerdote fondatore dell'opera Don Giustino, Don Coluccia da anni si batte contro la criminalità organizzata con iniziative per valorizzare il quartiere all'insegna della legalità. Famose le sue passeggiate di notte fra le piazze di San Basilio assieme alla scorta e a un'auto della polizia. Il prete anti spaccio ha passeggiato anche Ostia e Tor Bella Monaca. In una delle sue marce lo abbiamo seguito con le nostre telecamere.