Spari a Roma, ventunenne ferito in strada. Giallo sulla dinamica: la versione non convince

Si è presentato al policlinico Casilino di Roma con una ferita da arma da fuoco al braccio destro. Vittima un 21enne tunisino. Immediatamente i sanitari gli hanno prestato soccorso, informando anche la polizia arrivata con gli agenti del distretto Casilino. Il giovane ha raccontato ai poliziotti che a sparargli sarebbe stata una persona, questa notte alle 3 circa, in via dell'Archeologia nel quartiere di Tor Bella Monaca. Una versione che, però, al momento non convince chi indaga.

Spari a Tor Bella Monaca

Il giovane, dimesso con una prognosi di 20 giorni e non in pericolo di vita, ha raccontato che mentre era in auto insieme ad un suo amico, si sarebbe affiancato uno scooter con due persone a bordo, una delle quali avrebbe quindi estratto la pistola sparando un solo colpo. Un proiettile che lo ha centrato al braccio.

Il ventunenne, infatti, secondo il suo racconto si sarebbe protetto il viso. Insomma, chi ha sparato - secondo lui - lo avrebbe fatto per uccidere. Gli agenti del commissariato Casilino che indagano sul fatto non hanno trovato riscontro al racconto fatto dal ferito.

Il precedente

Imprecisioni forse dichiarate volutamente dalla vittima, magari per impedire agli investigatori di ricostruire quanto avvenuto. La zona di via dell'Archeologia è tra le più note piazze di spaccio di Roma. Aggressioni e ferimenti tra spacciatori sono frequenti. Non si esclude che anche in questo caso possa trattarsi di una vendetta tra bande, ma gli inquirenti indagano a 360 gradi.

Il 12 novembre un episodio analogo. Sempre in via dell'Archeologia. In quell'occasione vittima, un ragazzo di 19 anni incensurato portato nella notte al policlinico Casilino da alcuni amici che poi si sono dileguati. I fatti, secondo il racconto del giovane, si sarebbe svolti a Tor Bella Monaca. Anche su quel caso indaga la polizia di Stato.