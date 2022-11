Spari a Tor Bella Monaca: trovati bossoli nel cortile di una casa

Il rumore degli spari ha rimbombato nitido a squarciare il silenzio della notte. Uno, due, tre colpi che hanno allarmato gli abitanti del quartiere. Sono infatti state numerose le chiamate fatte al 112 dai residenti di Tor Bella Monaca la notte fra l'1 ed il 2 novembre

A ricostruire l'accaduto i carabinieri della locale stazione di via Parasacchi. Ricevuta la segnalazione i militari si sono recati nell'area dove erano stati segnalati gli spari. In strada, nella zona della vecchia Tor Bella Monaca, hanno poi trovato un uomo, visibilmente agitato ed ubriaco. In pugno una pistola, poi risultata a salve.

Proseguendo gli accertamenti gli investigatori hanno poi trovato i bossoli esplosi dall'arma nel cortile di una casa, ed altre munizioni. Sequestrata sia la pistola che i proiettili, l'uomo che ha sparato, identificato in un romano di 44 anni residente nella casa dove sono stati trovati i bossoli, è stato quindi denunciato per procurato allarme.