Spari a Roma, non si fermano all'alt e la polizia esplode colpi di pistola per bloccarli

Due colpi di pistola per bloccare due fuggitivi. Spari a Roma nella notte di sabato 17 febbraio, nella periferia est. A esplodere i colpi sono stati gli agenti della polizia di Stato del distretto Romanina che hanno mirato e centrato gli pneumatici di una vettura in fuga, che aveva raggiunto via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca.

L'inseguimento da film era iniziato intorno alle 23 dopo che una auto, con a bordo due persone, non si è fermata all'alt della polizia all'altezza della zona commerciale delle Romanina. A qual punto ne è scaturito un inseguimento terminato in via dell'Archeologia dopo che gli agenti hanno sparato i due colpi a uno pneumatico dell'auto in fuga.

Le due persone in auto, romani di 20 e 21 anni, dopo aver abbandonato la vettura che ormai non poteva più marciare hanno tentato un'ultima disperata fuga a piedi tra i palazzi popolari, ma sono stati bloccati. I due, portati in commissariato, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. La loro posizione resta al vaglio. Non avevano droga o armi nell'auto. Bisognerà adesso capire i motivi della fuga e cosa ha spinto gli agenti a fare fuoco.