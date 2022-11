Spari a Roma, ragazzo di 19 anni ferito mentre cammina in strada. Colpi esplosi da auto in corsa

Si torna a sparare a Roma. Vittima, un ragazzo di 19 anni incensurato portato nella notte al policlinico Casilino da alcuni amici che poi si sono dileguati. I medici lo hanno soccorso e lo hanno subito operato al braccio ferito. È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. I fatti, secondo il racconto del giovane, si sarebbe svolti a Tor Bella Monaca. Sul caso indaga la polizia di Stato, con gli agenti del commissariato Casilino Nuovo che stanno vagliando ogni ipotesi e sono al lavoro per verificare anche la versione della vittima.

L'allarme è scattato 40 minuti dopo la mezzanotte del 12 novembre, quando il diciannovenne è stato portato in ospedale da alcuni amici. Gli infermieri dopo averlo soccorso hanno chiamato la polizia di Stato. Ascoltato, il giovane ha raccontato di essere stato ferito al braccio sinistro da un colpo d'arma da fuoco mentre camminava in strada, in via dell'Archeologia, strada nota a Tor Bella Monaca per lo spaccio h24.

A sparare una persona a bordo di un'auto in corsa. Il ragazzo, secondo quanto riferito dalla Questura di Roma, sarebbe incensurato. La versione del giovane al momento è al vaglio della polizia che ha acquisito alcune telecamere sia in zona di via dell'Archeologia, sia nei pressi dell'ospedale.