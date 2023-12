Spari in parafarmacia, rapinatore picchiato dai clienti

Tre colpi di pistola per sfuggire alla reazione di chi non gli ha fatto commettere una rapina. Momenti di paura nella serata di martedì 5 dicembre a Tivoli Terme, alle porte di Roma. Un uomo è entrato in una parafarmacia con il volto coperto e una pistola per saccheggiare il locale. Il titolare, senza alcuna paura, ha tentato di allontanarlo e il malvivente ha esploso un colpo per poi scappare.

Poco dopo, il ladro è stato picchiato in strada da due uomini, poi fuggiti, che erano all'interno della parafarmacia. Per spaventare i due, il bandito ha esploso anche un altro colpo di pistola. Tante le chiamate al numero unico per le emergenze con i carabinieri che sono accorsi sul posto con i militari della compagnia di Tivoli e del nucleo radiomobile.

Dopo una breve battuta di ricerca, l'uomo, un italiano, è stato rintracciato e arrestato. I carabinieri gli hanno anche sequestrato la pistola, che si è rivelata un'arma a salve. Il ladro è piantonato in ospedale dove è stato portato per le ferite riportate, dopo l'aggressione subita dai due uomini che erano all'interno della parafarmacia. Le indagini dei carabinieri proseguono.