L'inseguimento, gli spari e l'incidente: notte da far west sulla Tiburtina

L'inseguimento a tutta velocità, gli spari per fermarlo ed infine l'incidente stradale. Notte movimentata a Setteville di Guidonia conclusa con il fuggitivo ed alcuni poliziotti trasportati in ospedale per i traumi successivi al sinistro. A creare il panico un uomo italiano di 34 anni, sorpreso da una volante in strada nel cuore della notte, in palese violazione del coprifuoco imposto dal Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus.

La fuga dell'uomo ha cominciato a prendere corpo intorno all'1:30 della notte fra il 12 ed il 13 gennaio, quando una pattuglia del commissariato di polizia di Tivoli ha intercettato una Mini Cooper in strada nonostante il lockdown all'altezza di via di Marco Simone.

Intimato l'alt dalla polizia, l'automobilista ha però ingranato la marcia e si è dato alla fuga dando vita all'inseguimento. Una corsa spericolata con il fuggitivo che ha provato a seminare le volanti fra le strade della frazione del Comune della provincia nord est della Capitale. Arrivati sulla Tiburtina gli agenti hanno quindi esploso alcuni colpi di pistola a scopo intimidatorio ma la Mini ha proseguito la sua corsa in direzione Tivoli.

Oramai tallonato dalle pattuglie dei commissariati di Tivoli e San Basilio, la fuga del 34enne è quindi terminata all'altezza della rotatoria del Centro Agroalimentare di via della Tenuta del Cavaliere con un incidente stradale fra il fuggitivo e le volanti.

Rimasto ferito il 34enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale san Giovanni Evangelista di Tivoli. Costretti alle cure del nosocomio tiburtino anche due agenti rimasti contusi in seguito all'incidente. Piantonato in ospedale la posizione del 34enne è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.