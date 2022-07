Agguato dopo una lite davanti ad un bar: 24enne ferito a colpi di pistola

Sparatoria nella notte davanti ad un bar. Un 24enne è stato colpito da colpi di pistola e, soccorso, è stato portato in ospedale. Diversi i colpi d'arma da fuoco segnalati dai residenti intorno alle 4:00 in prossimità di un locale della via Tiburtina, a Tivoli Terme.

Richiesto l'intervento al 112 davanti al bar notturno del comune della provincia nord est della Capitale, sul sono intervenuti gli agenti di polizia di Stato. Ferito ad una gamba con un colpo di pistola è stato trovato un 24enne residente a Tivoli. Cosciente, il ferito è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'opedale di Frascati, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori hanno ascoltato alcuni testimoni e svolto le prime indagini. Secondo quanto accertato il 24enne sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter: il passeggero armato di pistola che avrebbe esploso diversi colpi ferendo il giovane all'arto inferiore.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona le indagini sono affidate ai poliziotti del commissariato di Tivoli. Sul posto anche gli investigatori della scientifica hanno trovato quattro bossoli sull'asfalto. In attesa di riascoltare la vittima gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa.