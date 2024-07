Litigano per soldi, poi gli spara al torace e alle gambe dopo averlo inseguito in auto

Una lite per soldi, poi l'inseguimento e gli spari. Diversi colpi esplosi in pieno giorno contro un uomo che si presentò poi in ospedale ferito al torace e alle gambe. Era il 21 ottobre scorso. A sparargli un 44enne albanese, arrestato dalla polizia per tentato omicidio mentre provava a tornare nel suo Paese da Bari. Movente? Del denaro.

I fatti risalgono al 21 ottobre 2023, quando un uomo italiano di 41 anni si è presentato, a bordo della sua auto, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea in pericolo di vita, ferito con diversi colpi d’arma da fuoco al torace e alle gambe.

L’attività di indagine intrapresa dalla squadra mobile, coordinata dalla locale procura della Repubblica - parole della vittima e ascolto dei testimoni - ha consentito di delineare compiutamente i fatti e ottenere gravi indizi in merito alla responsabilità del cittadino albanese, poi arrestato.

Secondo quanto accertato, i due protagonisti della vicenda, poco prima che la vittima si recasse in ospedale, avevano avuto una lite per motivi economici, al termine della quale ne era scaturito anche un inseguimento a bordo delle rispettive auto, in zona Flaminio. Al termine dell’inseguimento, il cittadino albanese aveva esploso diversi colpi d’arma da fuoco nei confronti della vittima, attingendolo, mentre era alla guida del suo veicolo, al torace e alle gambe, per poi fuggire.

Ricostruita compiutamente la dinamica dell’evento da parte della squadra mobile, il pubblico ministero titolare delle indagini ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dell’indagato e il Giudice per le indagini preliminari ha emesso l’ordinanza con la quale ha applicato la misura degli arresti domiciliari, poi eseguita da personale della polizia di frontiera marittima e area di Bari e dalla squadra mobile romana.