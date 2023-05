Tentata rapina a due fratelli a bordo di un suv. Uno scende ed esplode un colpo di pistola

Scene da far west a Talenti dove un uomo ha esploso un colpo di pistola. Gli spari in pieno giorno in piazza Pier Carlo Talenti, altezza via Ugo Ojetti. A sparare un imprenditore che si trovava a bordo di un suv insieme al fratello. Secondo quanto si apprende i due sarebbero stati avvicinati da due persone a bordo di uno scooter. Spaccato il vetro lato guida dell'auto dove si trovavano i due uomini, presumibilmente a scopo di rapina, uno dei due occupanti che si trovava sulla Mercedes è sceso dalla vettura e ha esploso un colpo di pistola.

Momenti di terrore per le centinaia di persone che si trovavano nella strada dove sono presenti numerosi esercizi commerciali, proprio all'altezza dello Zio d'America, storico bar del quartiere frequentato a ogni ora del giorno da decine di clienti. Scappate le due persone che si trovavano a bordo dello scooter sono state decine le richieste d''intervento al 112

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia Roma Montesacro che hanno ascoltato i due fratelli e alcuni testimoni. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Cominciate le ricerche delle due persone a bordo dello scooter, la coppia è riuscita al momento a far perdere le proprie tracce. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona.

"Scene da far west in pieno giorno nel cuore di Talenti a pochi passi da due scuole - le parole del capogruppo di Fdi al municipio di piazza Sempione Manuel Bartolomeo -. L'ennesimo fatto di cronaca nera che riguarda da vicino il quartiere. Come capogruppo di Fratelli d'Italia chiediamo un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine in una zona dove negli ultimi mesi si sono registrati scippi, rapine e aggressioni da parte di baby gang. Ancora una volta il territorio del III municipio Montesacro è triste protagonista di cronaca nera".