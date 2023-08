Spara e semina il panico alla stazione Tiburtina: "Mi servivano i soldi per il bus", condannato a 3 anni

È stato condannato in rito abbreviato a 3 anni di carcere il cittadino ceco senza dimora, che lo scorso 24 agosto ha seminato il panico in un bar nella galleria commerciale della stazione Tiburtina tentando di rapinare la cassiera e sparando in aria con una pistola lanciarazzi. Settantaquattro anni, è accusato di tentata rapina e porto abusivo di armi. Dopo averlo arrestato, gli agenti della polfer nello zaino dell’uomo avevano trovato un’ascia, coltelli, balestre, dardi e munizioni a salve.

"Ero stato derubato di circa 100 euro poco prima e non sapevo come procurarmi il biglietto per l’autobus per tornare a Praga" ha detto il 74enne ieri in aula. Per lui il pm Claudia Alberti aveva chiesto una condanna a 4 anni e 4 mesi. Il difensore del senza dimora, l’avvocato Luciano Guidarelli, ha annunciato ricorso.

Spari a Tiburtina

I fatti che hanno portato all'arresto dell'uomo poco dopo le 7:30 di giovedì scorso quando il 74enne, pistola alla mano, tentò una rapina in un bar del secondo scalo ferroviario romano esplodendo un colpo in aria dopo aver minacciando le cassiere al grido di "money". Fermato dalle guardie giurate e dalla polizia ferroviaria i giudici, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, durante l'interrogatorio di garanzia convalidarono l'arresto per la sua "spiccata pericolosità sociale" associandolo in carcere.