Paura a Roma: tenta di investire agente con l'auto a tutta velocità, poliziotto spara per fermarlo

Notte di paura a Tor de Cenci, quartiere della periferia a sud di Roma, dove un uomo è fuggito a bordo di un'auto e un poliziotto ha sparato un colpo di pistola per fermarlo. L'esagitato, un 40enne, è stato poi bloccato dagli agenti, portato in ospedale e arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

È quanto successo intorno alle 23:40. Tutto è iniziato all'altezza di via Salvatore Lorizzo, a Spinaceto, dove diversi residenti hanno segnalato la presenza di un uomo che, a tutta velocità, sfrecciava per le strade del quartiere, eseguendo sorpassi azzardati e procedendo a tutta velocità. Una guida spericolata che aveva messo a repentaglio la sicurezza di diversi automobilisti.

Sul posto sono così accorse diverse volanti della polizia. Gli agenti hanno tentato di intimare l'alt all'uomo che, di tutta risposta, ha spinto invece il piede sull'acceleratore. A poco è valso anche il tentativo di un poliziotto di frapporsi in strada, finendo per essere urtato dall'auto pirata guidata dal conducente che pur di non bloccare la marcia ha provato ad investirlo.

A quel punto, un altro agente ha estratto la pistola e ha sparato centrando uno pneumatico della vettura. L'uomo al volante ha così continuato la corsa fino a largo Lido Duranti, a Tor de Cenci, dove è stato definitivamente fermato e arrestato. Portato in ospedale, è a disposizione dell'autorità giudiziaria.