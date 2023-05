Spari alle porte di Roma: colpi esplosi da uomo in scooter, indaga la Polizia

Spari a Santa Marinella, comune alle porte di Roma. Due colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in pieno giorno, alle 12,30 di ieri, in via della Fornacetta. Sul posto i poliziotti che hanno ascoltato una donna delle pulizie e il custode di una abitazione in strada che hanno raccontato di aver visto un uomo in sella a uno scooterone far fuoco due volte in aria.

Gli agenti, che hanno trovato e sequestrato due bossoli calibro 9x21, stanno effettuando accertamenti in per rintracciare l'uomo e capire se i proiettili fossero rivolti a qualcuno. Nessuna ipotesi è scartata, dal regolamento di conti all'agguato.