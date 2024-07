Spara colpi in aria per "cacciare" un clochard, poi gli brucia il materasso

È sceso in strada e ha sparato tre colpi in aria, poi ha bruciato un materasso. L'obiettivo quello di "cacciare" un senza dimora che ormai da troppo tempo, secondo lui, stazionava davanti casa sua e, a volte, aveva rapporti sessuali nel suo giaciglio di fortuna con diverse donne. È quanto successo a San Lorenzo, a Roma, nella notte tra sabato e domenica.

A ricostruire la vicenda sono stati gli agenti del commissariato di San Lorenzo. L'allarme lo ha dato un ragazzo che è corso negli uffici di polizia dopo aver visto un uomo con una camicia bianca che aveva una pistola in mano. Il ragazzo, impaurito, si è precipitato in commissariato per segnalare la situazione. Immediatamente i poliziotti hanno pattugliato il quartiere trovando l'uomo armato in via dei Frentani.

Bloccato, l'uomo - un 33enne romano incensurato - aveva con sé una pistola replica di marca Bruni senza il tappo rosso. Ascoltato dagli agenti, il 33enne avrebbe raccontato di aver sparato perché stanco dei continui disturbi del senza fissa dimora che campeggerebbe ormai da troppo tempo sotto casa sua. Il clochard, secondo il racconto del 33enne, si sarebbe anche spogliato davanti alla moglie dell'uomo.

Così, ormai stufo, l'avrebbe prima minacciato sparando tre colpi in aria per poi bruciargli il materasso su cui dormiva. A spegnere il rogo ci hanno pensato i vigili del fuoco. Il 33enne è stato denunciato a piede libero per "minacce aggravate, combustione illecita di rifiuti, accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere".