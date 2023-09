Omicidio a Roma, uomo ucciso in un agguato a Tor Bella Monaca

Omicidio a Roma, ancora una volta nel VI municipio, nella zona di Tor Bella Monaca. Ad una settimana dal maxi blitz interforze nella piazza di spaccio dell'R5, un agguato a colpi di pistola ha avuto come bersagli un uomo di 38 anni, Daniele Di Giacomo, e la sua compagna, di 26. Il primo è morto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo durati oltre un'ora. Ferita ad una gamba la donna, portata al Policlinico Tor Vergata.

Omicidio in via Quaglia

Gli spari in viale Ferdinando Quaglia, una delle zone di spaccio del quartiere. Diverse le chiamate al numero unico per le emergenze da parte di cittadini allarmati. L'agguato è infatti avvenuto poco prima delle 17. Secondo quanto si apprende Di Giacomo è stato ritrovato a pochi metri dall'auto - un suv nero - centrato da almeno due spari al fianco. Fori di proiettile sono stati trovati su uno degli sportelli - quello lato guidatore - a conferma che si è trattato di un vero e proprio agguato.



Almeno quattro gli spari uditi da diversi testimoni: i colpi di pistola sono stati esplosi a pochi metri da un bar, al civico 168, e da un marciapiede piuttosto frequentati a quell'ora e in quel momento. Sul posto gli agenti del commissariato Casilino e gli uomini del reparto Volanti. Presente anche la polizia scientifica.

Il pestaggio di lunedì

A pochi metri di distanza dal luogo dell'agguato, un 48enne è stato pestato e ridotto in fin di vita nella notte di lunedì. Con la testa spaccata, in seguito alle botte ricevute, la vittima ha riportato una emorraggia cerebrale. Degli autori del pestaggio al momento nessuna traccia.

Il blitz al Quarticciolo

Nel momento particolare che sta vivendo la città di Roma, con diversi quartieri al centro di una vera e propria emergenza sicurezza, sa di beffa il blitz di questo pomeriggio al Quarticciolo, quartiere sempre del quadrante est, dove una settimana un gruppo di 7 persone aveva pestato uno scippatore indiano, finendo immortalati in un video che ha fatto il giro d'Italia. Proprio mentre un elicottero sorvolava la piazza di spaccio del V municipio, a pochi chilometri di distanza, in un'altra piazza di spaccio, l'agguato mortale a colpi di pistola.

in aggiornamento